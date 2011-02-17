Кабмин повысил должностные оклады фтизиатрам

Кабинет Министров Украины принял постановление «О некоторых мероприятиях повышения престижности труда медицинских работников, которые оказывают медицинскую помощь больным туберкулезом», которым повышаются должностные оклады фтизиатров.

Как сообщается на сайте правительства, об этом заявил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО вчера на заседании Кабмина.

В частности, предусмотрено установить медицинским работникам и профессионалам с высшим немедицинским образованием, допущенным к медицинской деятельности, специализированным заведениям здравоохранения и структурных подразделений заведений здравоохранения, которые осуществляют диагностику туберкулеза и оказывают лечебно-профилактическую помощь больным заразной формой туберкулеза, — повышение должностных окладов с 30% до 60% в связи с тяжелыми условиями труда, а также ввести новую надбавку за длительность непрерывной работы в размере до 60% оклада.

Для тех, кто оказывает лечебно-профилактическую помощь больным активной формой туберкулеза, предусматривается сохранить повышение должностных окладов на 30% в связи с вредными и тяжелыми условиями труда и внедрить новую надбавку за длительность непрерывной работы в размере до 40% оклада.

Реализация постановления будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных на эти цели в бюджетах всех уровней, говорится в сообщении правительственного сайта.