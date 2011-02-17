Налоговая: количество проверок бизнеса снизилось

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) заявляет о снижении количества налоговых проверок бизнеса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ, переданном УНИАН.

В частности, количество запланированных проверок предпринимателей в первом квартале этого года сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – с 6,1 тыс. до 5 тыс.

По словам заместителя директора департамента налогового контроля юридических лиц ГНСУ Игоря ЗАГЛАДЫ, количество проверок крупных предприятий сократилось на 25% – с 0,4 тыс. до 0,3 тыс., средних – на 19,2%, с 2,6 тыс. до 2,1 тыс., малых – на 16,1%, с 3,1 тыс. до 2,6 тыс..

В ГНСУ напоминают, что, согласно Налоговому кодексу, предусмотрена периодичность проведения документальных плановых проверок, которая зависит от степени риска в деятельности налогоплательщиков. Она может быть высокой, средней и незначительной. Налогоплательщики с незначительной степенью риска включаются в план-график не чаще одного раза в три календарных года, со средним – не чаще одного раза в два календарных года, с высоким – не чаще одного раза в год.