Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9570/7,9625 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9570/7,9625 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2719/0,2722, котировки по евро-гривне повысились – 10,7835/10,7910. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,3555/1,3557 (среда – 1,3556/1,3558).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.