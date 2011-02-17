Объем прямых иностранных инвестиций в Украину вырос до 5,99 млрд. долл.

В 2010 году в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 5,986 млрд. долл. США прямых инвестиций, что на 6,2% больше показателя 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, из стран Европейского Союза поступило 4,6 млрд. долл. (76,9% от общего объема), из стран СНГ – 849,2 млн. долл. (14,2%), из других стран мира – 531 млн. долл. (8,9%). В то же время капитал нерезидентов сократился на 809,7 млн. долл.

Прирост совокупного объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь, курсовой разницы и т.д., в 2010 году составил 4 млрд. 655 млн. долл. (по итогам 2009 года – 4 млрд. 410,4 млн. долл.).

Выросли объемы капитала из Российской Федерации – на 836,4 млн. долл., Кипра – на 909,3 млн. долл., Нидерландов – на 753,3 млн. долл., Франции – на 736,3 млн. долл., Германии – на 475 млн. долл. и Швеции – на 454,1 млн. долл. За счет продажи капитала нерезидентам других стран и изъятия инвестиций сократились объемы капитала инвесторов из Соединенных Штатов Америки – на 116,7 млн. долл. и Израиля – на 12,8 млн. долл. Капитал инвесторов из Норвегии и Исландии уменьшился на 71,3 млн. долл. и 29,3 млн. долл. соответственно за счет продажи капитала нерезидентам других стран.

Прирост иностранного капитала наблюдался на предприятиях, которые осуществляют финансовую деятельность, – в сумме 2 млрд. 628,5 млн. долл., занимаются торговлей, ремонтом автомобилей, бытовыми изделиями и предметами личного потребления – 447,9 млн. долл., операциями с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг предпринимателям – 485,6 млн. долл., а также на предприятиях промышленности – 766,2 млн. долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в Украину, на 1 января 2011 года составил 44,708 млрд. долл., что на 11,6% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2010 года, и в расчете на одного украинца составлял 978,5 долл.

Инвестиции поступали из 125 стран мира.

В десятке основных стран-инвесторов, на которые приходится более 82% общего объема прямых инвестиций, входят: Кипр – 9,915 млрд. долл., Германия – 7,077 млрд. долл., Нидерланды – 4,708 млрд. долл., Российская Федерация – 3,403 млрд. долл., Австрия – 2,658 млрд. долл., Франция – 2,367 млрд. долл., Великобритания – 2,299 млрд. долл., Швеция – 1,730 млрд. долл., Британские Виргинские острова – 1,461 млрд. долл. и США – 1,192 млрд. долл.