Законодательные инициативы: заемщик останется в минусе?

Кризис фактически блокировал украинский рынок кредитования населения. С одной стороны, банки накопили огромное количество проблемных займов, с другой - нынешние условия финучреждений по предоставлению кредитов абсолютно не выгодны потенциальным клиентам. Как результат, за 2010 год общий объем выданных новых кредитов украинцам оказался мизерным, по сравнению с докризисным периодом. Проблему усугубляет и законодательная неурегулированность, чем под час пользуются как заемщики, так и банки в поисках лазейки для невыполнения договорных обязательств. В связи с этим назрела необходимость создания единых правил игры для всех участников рынка. Радикально изменить ситуацию призван законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав кредиторов и потребителей финансовых услуг» (№7351), находящийся сейчас на рассмотрении в Комитете ВР по вопросам финансов и банковской деятельности. Итак, что изменится с принятием данного документа?..

Для банков расширят информационное поле

Документом предлагается внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», которые позволят финучреждениям обмениваться информацией о “рисковых” клиентах. Также законопроект устанавливает жесткие сроки для получения кредитором информации о банкротстве заемщика, и обязует Высший хозяйственный суд размещать такие данные на собственном сайте.

На текущий момент банки таким «информационным» правом не обладают. Как результат - чрезмерная подозрительность со стороны финучреждений к каждому клиенту и большое количество отказов в займе. Предлагаемая новация должна упростить процесс выдачи кредитов добросовестным заемщикам.

Взыскивать с должника ипотеку разрешат в досудебном порядке

Документом предлагается внести изменения в законы «Об ипотеке», «Об удовлетворении требований кредиторов и регистрации отягощений», Жилищный кодекс, которые предоставляют банку право взыскивать заложенную ипотеку в досудебном порядке, согласно договору, который заключается и заверяется нотариально в процессе предоставления кредита. В то же время, предлагается обязать суд при вынесении решения о выселении должника обязательно указывать место его будущего проживания.

При оформлении ипотечного кредита банком и заемщиком всегда заключается нотариально заверенный договор о залоге. Банкам предлагается предоставить право на его основании, к примеру, продать заложенную ипотеку, или взять на свой баланс. Причем суд, а не законодатель, будет определять, из каких ресурсов обеспечить социальным жильем человека, который должен быть выселен.

Псевдобанкротство исключается

Документом предлагается внести ряд изменений в Закон «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», что аннулирует лазейки для псевдобанкротва.

Во время кризиса появилось много юридических компаний, которые «учат» избавляться от долгов по кредитам путем псевдобанкротва, что создало нездоровую обстановку на рынке. Банки, опасаясь таких мошенников, заведомо завышают ставки по займам, включая в них долю риска.

Защита прав заемщика станет жестче

Документом предлагается внести ряд изменений в Закон «О защите прав потребителей» относительно обязательств банков.

Предлагается запретить выдачу валютных кредитов физическим лицам во избежание повторения кризисных ситуаций 2008-2009 годов. Но это табу будет распространяться только на новые займы, старые продолжат погашаться по действующему принципу.

Банки будут обязаны перед заключением кредитного договора разъяснить клиенту все правила займа. При этом финучреждениям запретят во время действия договора пересматривать в одностороннем порядке не только ставки по кредиту, но и размеры различных комиссий и доплат. Это призвано защитить заемщика от разного рода «серых сумм», которые так активно используются отдельными банками на текущий момент.

Также банкам запретят «снимать» с клиента дополнительные комиссии при досрочном погашении кредита. При этом финучреждения смогут предъявлять претензии к заемщику только в том случае, если он в течение календарного месяца не погашает потребительский кредит, или в течение трех календарных месяцев не погашает ипотечный кредит. Досрочные претензии не допускаются.

Банк сможет по согласованию с заемщиком осуществлять реструктуризацию кредита путем «каникул» погашения тела займа до трех лет, или за счет увеличения срока кредита для снижения размера ежемесячного платежа, а также с помощью конвертации валютного кредита в гривневый по курсу на дату получения займа, при условии включения суммы валютной разницы в размер кредита на новых условиях.

Банк предлагается наделить правом в случае добросовестного выполнения заемщиком обязательств ежегодно снижать сумму основного долга и самого кредита на 0,5%.

Предлагается внести изменения в Закон «Об исполнительной службе», которые предоставят банкам право взыскивать долги со всех денежных средств заемщика, которые находятся в банке и могут поступить в последствие.

Органы опеки – вмешательство ограничат, возможности расширят

Также документом вносятся изменения в законы «О защите детства», «Об основах защиты прав бездомных граждан и беспризорных детей», Семейный кодекс. Их цель – минимизировать вмешательство органов опеки в процесс получения кредита лицами, которые имеют детей.

Согласно законопроекту, к заемщику, имеющему несовершеннолетних детей, при оформлении ипотечного кредита не будет выставляться требование получить соответствующую справку из органов опеки. Это упростит процесс получения займа и одновременно сведет к минимуму коррупционную составляющую. При этом действующие обязанности за органами опеки остаются в силе, а возможности расширяются. К примеру, если во время действия кредитного договора родители несовершеннолетних детей погибли или стали инвалидами, то банк не имеет права взыскивать заложенное жилья, даже если платежи не производятся. А операции по переуступке такого жилья финучреждение имеет право осуществлять только с разрешения органов опеки.

Гражданский кодекс претерпит изменения

Документом вносятся изменения в Гражданский кодекс. В частности, предлагается более четко определить статус должника, чтобы исключить коллизии в судебных спорах.

Кроме того, кодекс дополняется статьей «О защите прав добросовестного кредитора», которая обезопасит банк от фиктивного банкротства заемщиков.

В тот же момент, предлагается разграничить ставки по кредиту на фиксированную, которая не может изменяться в одностороннем порядке в течение всего срока действия договора, и плавающую – ее можно изменить, если она увязана с официальным индексом, отражающим стоимость денег в секторе кредитования. Данный индекс рассчитывается согласно методике НБУ.

Уголовная ответственность - усмирение для заемщика

Вносятся документом изменения и в Уголовный кодекс. Расширяется трактовка статьи №222 - к уголовной ответственности можно будет привлечь физических лиц за предоставление банку заведомо недостоверных документов о финансовом состоянии, на основании которых предоставляется кредит.

Так же предлагается уточнить статью №388 - к уголовной ответственности возможно будет привлечь физических лиц, которые совершили противоправные действия по отчуждению или передаче другим лицам заложенного имущества по кредитному договору.

Александр Охрименко, председатель Наблюдательного совета банка «Центр» (для УНИАН)