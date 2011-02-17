Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9570-7,9590 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9570/7,9625, к 12:00 сузился спрэд 7,9580/7,9605. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9570/7,9590 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2719/0,2722, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2721/0,2722. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,2510 (-0,0505).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3540/1,3605.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7835/10,7910, к 12:00 цены ушли вверх – 10,7935/10,8030. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали к 10,7825/10,7915.