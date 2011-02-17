Янукович подчеркивает важность создания благоприятных условий для привлечения инвестиций

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что одной из важнейших целей в рамках реформ, которые реализуются в настоящее время в Украине, является создание благоприятных условий для привлечения в Украину инвестиций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом глава государства сказал сегодня в интервью представителям СМИ в Одессе.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что развитие любого государства невозможно без привлечения средств как национальных, так и зарубежных инвесторов. Без них также невозможно реализовать избранную Украиной инновационно-инвестиционную модель развития, отметил он.

Глава государства напомнил, что Украина имеет огромные сырьевые ресурсы, а перспективы углубления их переработки являются, на самом деле, «колоссальными».

Президент подчеркнул, что Украина является инвестиционно привлекательным государством, но необходимо создавать мотивации для инвесторов, важнейшей из которых является стабильность в стране, прозрачность ее экономики, эффективная политика дерегулирования, «которая снимает бюрократические барьеры на пути продвижения инвестиций».

«Это все то, что мы должны делать в ближайшее время», – резюмировал глава государства.