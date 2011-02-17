АМКУ принимает участие в Глобальном форуме ОЭСР по вопросам конкуренции

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) представляет Украину на Глобальном форуме по вопросам конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), который проходит в Париже 17-18 февраля т. г.

Украинскую делегацию возглавляет первый заместитель председателя Комитета Юрий КРАВЧЕНКО, говорится в сообщении АМКУ, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что Глобальный форум ОЭСР по вопросам конкуренции является влиятельным ежегодным собранием руководителей конкурентных ведомств всего мира, которые обсуждают наиболее актуальные вопросы внедрения конкурентной политики на современном этапе.

«Так как Антимонопольный комитет стремится получить статус наблюдателя в Комитете ОЭСР по вопросам конкуренции, активное участие в мероприятиях ОЭСР, самым важных из которых является Глобальный форум, позволит продемонстрировать те шаги, которые делает конкурентное ведомство Украины для достижения соответствия критериям, чтобы получить этот статус», - говорится в сообщении.

По информации АМКУ, в рамках мероприятия Ю.КРАВЧЕНКО выступит с докладом о контроле за концентрацией в Украине. Кроме того, делегация Комитета примет участие в обсуждении вопросов повестки дня форума и в разработке его итоговых документов.

Также члены делегации проинформируют участников форума о принятии Украиной мер по выполнению рекомендаций, которые содержатся в Обзоре ОЭСР состояния конкурентной политики и законодательства Украины.

Справка УНИАН. Справка УНИАН. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) создана в 1961 году для укрепления и повышения эффективности экономик государств-членов, улучшения социально-экономических условий и ситуации с занятостью, обеспечения экономического роста как индустриально развитых стран, так и развивающихся.

Сегодня ОЭСР объединяет 31 страну. Страны-члены организации производят 2/3 мировых материальных ценностей и услуг.

Начиная с 1998 года OЭСР провела оценку состояния конкурентного законодательства и политики в 30 странах мира. В частности в США, Аргентине, Бразилии, Японии, Корее, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Польше, Чехии, Турции, Южной Африке, Украине и т.д.