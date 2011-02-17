Инвестиции в подготовку Харьковской области к Евро-2012 составляют более 2 млрд. грн. - Добкин

Инвестиции в подготовку Харьковской области к проведению Евро-2012 за счет всех источников финансирования на сегодняшний день составляют более 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН на сессии Харьковского областного совета.

По его данным, в 2010 году по государственной программе Евро-2012 Харьковской области было выделено около 918 млн. грн., из областного и городского бюджетов - 236 млн. грн. Частные инвесторы вложили 893 млн. грн.

«В течение многих лет отсутствие соответствующих европейским стандартам гостиниц, качество дорог, отсутствие современного международного аэропорта и в целом низкий уровень транспортной инфраструктуры назывались в числе главных препятствий, сдерживающих приток иностранных инвестиций в экономику области и в развитие бизнес-контактов. Набранный темп позволяет гарантировать, что в 2011 году мы эти вопросы полностью решим», - заявил М.ДОБКИН.

Губернатор сообщил, в частности, что в ходе подготовки к Евро-2012 в Харькове уже открыта новая станция метро и строится еще одна, реконструирована окружная дорога и будет отремонтирован ряд стратегически важных автодорог. Продолжается также процесс обновления общественного транспорта, ремонт и реконструкция коммунальных дорог, открыты несколько новых электроподстанций.

М.ДОБКИН отметил, что все это, по большому счету, делается не для гостей чемпионата, а для жителей края. «После 2012 года, - отметил губернатор, - все это будет продолжать работать и приносить прибыль области».