Азаров: в договоре о ЗСТ стран СНГ остаются нерешенными вопросы по изъятиям

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что, несмотря на то, что проект договора о свободной торговле между странами СНГ в основном подготовлен и согласован, все же остается ряд нерешенных вопросов, касающихся изъятий отдельных товарных групп из свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с исполнительным секретарем СНГ Сергеем ЛЕБЕДЕВЫМ.

«Меня проинформировали, что страны Таможенного союза, входящие в СНГ, достаточно гибко подошли к вопросам изъятий, существенно минимизировали их количество, а также согласились с предложением украинской стороны в части применения специальных антидемпинговых расследований на условиях ВТО. Однако по ряду приложений к договору остались не согласованные вопросы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Учитывая, что договор о свободной торговле между странами СНГ планируется подписать уже в мае в Минске на заседании глав правительств СНГ, Н.АЗАРОВ обратился к С.ЛЕБЕДЕВУ с просьбой донести «обеспокоенность» украинской стороны нерешенными вопросами до тех стран, с которыми вопрос по поводу изъятий пока не решен. При этом премьер не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Он подчеркнул, что договор о свободной торговле должен улучшить условия торговли, иначе подписание такого документа не имеет смысла. «Мы за разработку и принятие нового договора, однако, безусловно, новый договор должен улучшить существующий между нашими странами торговый режим. Без этого нет смысла нам его подписывать, если он в чем-то будет ухудшать наши действующие с отдельными странами договоры о свободной торговле», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября 2010 года в ходе заседания Совета глав правительств стран СНГ было принято решение подготовить окончательный вариант договора о свободной торговле между странами СНГ до конца 2010 года с тем, чтобы документ можно было подписать весной 2011 года.

Документ планируется подготовить с учетом принципов и норм ВТО вместо морально устаревшего соглашения о свободной торговле стран СНГ 1994 года.

Украина настаивает, чтобы договор не содержал изъятий товарных групп.