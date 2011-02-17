Азаров: Украина существенно активизировала работу в рамках СНГ

Украина в 2010 году существенно активизировала работу в рамках СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с исполнительным секретарем СНГ Сергеем ЛЕБЕДЕВЫМ.

«Мы активизировали наше участие. Принимаем участие во всех мероприятиях, по множеству документов высказываем не особое мнение, а подписываем, участвуем. Это свидетельствует о той политике, которую проводит Президент Украины и правительство», - сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что в результате активизации участия Украины в рамках СНГ товарооборот с Содружеством в 2010 году увеличился на 40%. Также существенно увеличился и товарооборот с Российской Федерацией. «Мы поставили перед собой задачу достичь 40 млрд. долл., а достигли 41,5 млрд. долл. товарооборота (с РФ)», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он сообщил, что в рамках проведения Экономического совета стран СНГ в апреле в Ялте планируется провести украинско-российский бизнес-форум и украинская сторона готовит инвестиционные проекты для рассмотрения на встрече деловых кругов Украины и России.