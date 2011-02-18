НБУ предлагает клиентам банков пользоваться при расчетах валютами стран СНГ

Национальный банк Украины рекомендует коммерческим банкам предлагать клиентам при расчетах пользоваться валютой стран-участниц СНГ.

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам, текстом которого располагает УНИАН.

В документе указывается, что в конце 2010 года Нацбанк отменил ряд ограничений в сфере валютного регулирования, принятых с целью предупреждения кризисных явлений в банковской системе Украины, в частности восстановлен режим функционирования корреспондентских счетов банков-нерезидентов в гривне (постановление НБУ № 543 от 14.12.2010 г.).

НБУ отмечает, что при условии существования признаков стабилизации на валютном рынке Украины, целесообразно принять меры, направленные на распространение использования национальной валюты в межгосударственных расчетах. «Исходя из вышеизложенного, Национальный банк Украины рекомендует уполномоченным банкам в процессе работы с клиентами предложить им рассмотреть возможность использования национальных валют государств-участников СНГ как расчетных валют для обслуживания расчетов в рамках торгового оборота», - говорится в письме.

По мнению НБУ, усилия по более интенсивному использованию национальных валют в расчетах резидентов по экспортно-импортным договорам с нерезидентами могут способствовать снижению транзакционных издержек субъектов хозяйствования, а также сокращению потребности национальной экономики в иностранной валюте и уменьшению давления на обменный курс гривни.