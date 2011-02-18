Цена золота достигла 5-недельного максимума. Доллар теряет позиции

Цены на золото по итогам торгов в четверг, 17 февраля, выросли на 10 долларов, достигнув максимальной отметки за последние пять недель на фоне продолжающихся беспорядков в странах Ближнего Востока. Так, апрельский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам четверга подорожал на 0,7% - до 1385,1 доллара за тройскую унцию, передает Bloomberg.

Курс доллара по итогам четверга снизился по отношению к иене на фоне неопределенности на Ближнем Востоке, подтолкнувшей вверх спрос на более надежную японскую валюту.

Так, американская валюта снизилась к японской до 83,31 иены за доллар с 83,58 иены за доллар в среду.

Курс евро по итогам торгов вырос до 1,3606 доллара за евро против 1,3570 доллара за евро днем ранее.

В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США сократился до 77,9 пункта с 78,24 пункта днем ранее, передает РИА "Новости".