Межбанк: открытие торгов - 7,9565-7,9625 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9565/7,9625 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2717/0,2720, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8050/10,8145. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,3582/1,3584 (четверг – 1,3555/1,3557).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар/гривна – 7,9417/7,9550.