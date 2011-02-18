Украина продолжит активизацию сотрудничества в рамках СНГ - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подтверждает намерение украинской стороны значительно активизировать сотрудничество в рамках Содружества независимых государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время встречи с исполнительным секретарем СНГ Сергеем ЛЕБЕДЕВЫМ сегодня в Киеве.

«Еще раз хочу подтвердить намерение Украины значительно активизировать свое участие в рамках Содружества», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что украинская сторона предпринимает целый ряд конкретных мер и предложений по значительной активизации, в частности, торгово-экономического сотрудничества со странами СНГ.

«Мы сегодня проводим эту работу на двухстороннем уровне с нашими коллегами из Содружества», - заявил Президент Украины.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил важную роль СНГ в решении непростых актуальных задач, связанных с преодолением в странах Содружества экономического кризиса, развитием экономик, внедрением современных методов управления, выходом на инновацинно-инвестиционную модель развития и проведения реформ в целом.

«Все это на сегодняшний день является предметом нашего интереса. Мы понимаем, что инновации – это путь в будущее; они связаны с инвестиционным процессом, созданием условий проведения такой работы всеми нашими партнерами в Содружестве, что является приоритетной задачей для нас», - подчеркнул Президент Украины.