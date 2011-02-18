В Киеве долг по выплате зарплат составляет почти 124 млн.грн. - прокуратура

На сегодняшний день, как свидетельствует статистика, в столице задолженность по выплате зарплат составляет почти 124 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Прокуратуры города Киева.

Как сказано в сообщении, только на протяжении текущего года по документам прокурорского реагирования гражданам выплачено задолженности на сумму свыше 13 млн. грн. В отношении руководителей предприятий возбуждено 9 уголовных дел по фактам несвоевременной выплаты работникам зарплаты.

Кроме того, прокуратурой города в 2011 году в пользу граждан уже подано 108 исков и заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании с предприятий-должников заработной платы на общую сумму свыше 730 тысяч гривен.

Вопрос своевременной выплаты заработной платы находится на особом контроле в прокуратуре города Киева, отметили в пресс-службе.

В прокуратуре напоминают, что за безосновательную невыплату заработной платы больше чем за один месяц Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет.