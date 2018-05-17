Инициатива Президента: банк развития или "бюджетный пылесос"?

Президент Украины выступил с новой инициативой, он предложил направить весь фонд развития госбюджета-2011 в специальный банк реконструкции и развития для кредитования регионов на возвратной основе. Об этом Виктор Янукович заявил в ходе рабочей поездки в Херсонскую область. Стоит сразу оговориться, что использованное Президентом определение «фонд развития» не имеет четкой дефиниции, так как не может быть отнесено ни к одному из официально утвержденных пунктов госбюджета на 2011 год. Что касается банка реконструкции и развития, то его тоже пока не существует, хотя даже потенциальная вероятность появления нового банка с капитализацией в несколько десятков миллиардов гривень, заставляет экспертов и игроков рынка призадуматься.

В результате, инициатива представляет собой сплошную инновацию - несуществующий пока фонд предлагается направить в еще не созданный банк и все это в процессе выполнения уже утвержденного бюджета страны. Несмотря на скудность информации, все же позволим себе рассмотреть данный вопрос, ведь каждое слово главы государства заслуживает особого внимания. Особенно когда речь идет о передаче, по-видимому, немалых госсредств пусть и в государственный, но все же банк…

Откуда возьмется фонд и в какой банк его направят?..

Идею направить фонд развития госбюджета в банк реконструкции и развития В.Янукович пояснил следующим образом - чтобы деньги «не растащили по регионам». «Красть из банка будет уже невозможно», - подчеркнул Президент и добавил, обращаясь к представителям местной власти: «Вы должны понимать, что любой кредит должен возвращаться. Безусловно, кредитные ставки этого фонда развития и этого банка будут наименьшими в Украине. Условно скажу, что ставки по таким кредитам не будут превышать 4-5%».

В.Янукович также изложил наиболее вероятную схему финансирования региональных проектов: «Доля средств банка будет на уровне 30%, возможно, доля местных бюджетов будет составлять 10%, остальные средства будут привлекаться в виде частных инвестиций». Он призвал обладминистрации участвовать в формировании собственности, развивать инвестпроекты на местах, становясь при этом членами создаваемых акционерных обществ. «Главное, чтобы эта собственность служила народу, создавала условия для улучшения жизни людей и развития экономики», - отметил Президент.

Он заявил, что контролировать банк реконструкции и развития будет Дмитрий Колесников, который ранее возглавлял Минпромполитики, а недавно был назначен главой Государственного агентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом. «Его (Д.Колесникова – ред.) агентство будет заниматься подбором инвестиционных проектов и компаний, которые будут ими управлять. В отдельных случаях управлять такой собственностью сможет и местная власть, если мы увидим, что это будет эффективно», - уточнил Президент.

Подытоживая, он отметил, что «речь идет о том, что в ближайшее время в стране будет установлен порядок использования государственного имущества и управления им, не так как это было ранее. Государство должно быть эффективным менеджером и эффективным собственником», - сказал В.Янукович.

К сожалению, с учетом конкретных фактов, к сказанному Президентом пока добавить особо нечего. В пресс-службе «административно реформированном» Минпромполитики УНИАН ответили, что Дмитрий Колесников, названный В.Януковичем куратором новой схемы кредитования регионов, пока воздерживается от комментариев по данной теме. В результате, такие основополагающие вопросы, как наполнение фонда развития госбюджета-2011 и приоритеты в сфере инвестпроектов банка реконструкции и развития пока остаются без ответа.

Можно предположить, что, говоря о фонде развития, глава государства имел ввиду раздел Общего фонда госбюджета, озаглавленный «расходы на развитие», но более вероятно, что речь шла о Государственном фонде регионального развития, на создании которого Президент настаивал ранее. Напомним, 24 января т.г. на заседании Совета регионов Виктор Янукович поставил задачу перед премьер-министром Николаем Азаровым создать такой фонд. В качестве примера В.Янукович привел ЕС, где функционирует Европейский фонд регионального развития, финансирующий проекты по улучшению инфраструктуры в периферийных регионах Европы. «Похожие функции должны быть возложены и на Государственный фонд регионального развития, а его деятельность - урегулирована отдельным законом», - отметил В.Янукович. Он уточнил, что фонд будет отвечать за финансирование проектов локального развития, которые имеют стратегическое значение для страны, в том числе финансирование строительства дорог, энергетических и жилищно-коммунальных проектов и других объектов инфраструктуры.

Если к этому добавить заверения Н.Азарова, что в 2011 году в развитие украинской экономики будет привлечено 100 млрд. грн. государственных, частных и кредитных инвестиций, то ситуация несколько проясняется. Применив к 100 млрд. грн. схему, предложенную В.Януковичем для обеспечения инвестпроектов в регионах, где на госфинансирование приходится 30% общего объема инвестиций, получим 30 млрд. грн. Пусть эта сумма и выглядит откровенно завышенной, но за неимением другой можно принять ее в качестве ориентира для оценки размеров фонда развития.

Не намного проще обстоит дело и с банком реконструкции и развития. С уверенностью можно утверждать только то, что, говоря о нем, Президент даже не намекал на существующий с 2003 года Украинский банк реконструкции и развития, о чем УНИАН сообщили в самом УБРР. Видимо, все же речь идет о банке, который только будет создан - 13 декабря 2010 года В.Янукович поручил Кабинету министров рассмотреть в установленном порядке вопрос создания банка развития с целью финансовой поддержки отечественных предприятий. Видимо, именно этот банк и будет наполнен бюджетными средствами.

Но как бы то ни было, а в итоге имеем посыл Президента, что капитальные инвестиции в регионы из госбюджета, связанные, по-видимому, в том числе и с воспроизводством основных фондов, то есть, ремонтом и строительством автодорог, мостов, объектов ЖКХ и т. д., будут финансироваться на возвратной основе. Загадкой остается механизм наполнения фонда развития, а соответственно, и банка реконструкции "живыми" деньгами. Кроме того, остается вопрос насчет возможных "узких" мест при принятии решений о выделении средств тому или другому региону и не сведется ли все к детской сказке о сороке, применявшей избирательный подход при кормлении своих детей: "Тому дала, этому дала, а ты - шестой - у ворот постой"?

Система перераспределения - нет проблем...

Прояснить ситуацию помог народный депутат от Партии регионов, первый заместитель главы Бюджетного комитета ВР Владислав Лукьянов. По его мнению, концентрация финансовых, кадровых и организационных ресурсов на одном направлении будет, безусловно, способствовать более высокой эффективности реализации инвестиционных проектов. «Поэтому идея Президента понятна и полезна. Механизм ее реализации сейчас нарабатывается. Возможности для наполнения фонда развития можно найти как в рамках уже утвержденного госбюджета, так и с помощью дополнительных законодательных инициатив, которые могут быть рассмотрены позднее», - сказал народный депутат.

При этом он пояснил, что хотя в бюджете и не существует фонда развития как такового, но уже сейчас можно говорить о перевыполнении доходной части государственной казны по итогам первого месяца. «Кроме того, в бюджете заложена статья, которая позволяет по итогам І квартала или полугодия, проанализировав эффективность использования бюджетных средств, производить приостановку провальных программ и перенаправлять, выделенные на них средства. Если есть регионы, готовые развивать свою экономику опережающими темпами, создавать новые рабочие места, им необходимо дать такую возможность. Может быть задействован механизм государственных гарантий для привлечения частных инвестиций. Так, по 2010 году известно, что из 15 млрд. грн. госгарантий, заложенных в госбюджете, около трети были не выбраны, на этот год госгарантии предусмотрены в таком же объеме. Так что механизм изыскания средств для наиболее перспективных программ существует в рамках принятого бюджета. Кроме того, могут быть задействованы и новые схемы финансирования, в случае необходимости принять для этого дополнительные законодательные изменения не является проблемой», - отметил В.Лукьянов.

Говоря о приоритетах финансирования в рамках предложенной Президентом схемы, народный депутат предположил, что ими могут стать наукоемкие и высокотехнологические производства. Вместе с тем, он не исключил, что финансирование из фонда развития будет предоставляться и для инфраструктурных проектов, если таковые будут рентабельными. Что касается размера фонда развития, то В.Лукьянов отметил, что он может стать достаточно серьезным ресурсом.

Украинское know-how, или Бюджетные вольности

Нельзя не отметить тот факт, что в случае с банком реконструкции и развития налицо пример преемственности власти, столь редкий для Украины. Ведь перед самыми президентскими выборами в то время премьер-министр Юлия Тимошенко заявляла, что правительство планирует создать Банк реконструкции и развития для кредитования инфраструктурных проектов. При этом она уточняла, что банк будет находиться в государственной собственности и через эффективный механизм сотрудничества с Нацбанком будет аккумулировать кредитные средства для осуществления инфраструктурных проектов. Хотя в заявлениях Тимошенко и не фигурировали бюджетные средства, но в остальном идеология совершенно та же, что и у нынешнего руководства страны. К тому же, кто знает, не попытались ли бы нынешние оппозиционеры наполнить банк реконструкции теми же бюджетными деньгами в случае своей победы на выборах? Но, как известно, история не имеет сослагательного наклонения, а, соответственно, оппозиция обладает полным правом критиковать победителей.

Как отметил первый заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, народный депутат (НУ-НС) Александр Бондарь, в принципе он не представляет, каким образом можно оформить передачу бюджетных средств в какой-либо банк. «Подобные схемы работают в некоторых странах, особенно в Африке или Латинской Америки, где власти привыкли вольно распоряжаться бюджетными средствами. Я не представляю, как можно таким образом распоряжаться бюджетными деньгами», - сказал народный депутат. Вместе с тем он признал, что отсутствие конкретики пока не позволяет детально проанализировать инициативу Президента.

Но если подойти к вопросу с сугубо экономической, а точнее финансовой точки зрения, то одним из наиболее значимых аспектов инициативы Президента является появление в Украине нового банка с капитализацией, которая, возможно, составит несколько десятков миллиардов гривень.

Однако, по мнению председателя правления банка «Хрещатик» Дмитрия Гриджука, пока рано говорить о том, что на финансовый рынок Украины в лице банка реконструкции и развития выйдет весомый конкурент. «Для того, чтобы на рынке появился весомый конкурент, необходимо четко зафиксировать сумму средств или капитала, который будет направлена в этот банк», - сказал Д.Гриджук. Вместе с тем, он не исключил, что через банк реконструкции и развития станут проходить крупные операции, но они будут локализованы в государственных инвестпроектах и не повлияют на банковскую сферу.

Относительно привлекательности инвестпроектов с участием банка реконструкции эксперт отметил, что банкам всегда интересно работать по нормальным схемам. «Данная схема вполне понятная и не вызывает сомнений», - добавил он.

Д.Гриджук также считает, что банк реконструкции развития в определенной мере является украинским know-how. «Как в России, так и у наших европейских соседей существуют более узкоспециализированные банки, к примеру, ипотечные или агропромышленные, привязанные к конкретному сектору экономики», - отметил эксперт.

Прозрачность и контроль под большим вопросом

По мнению директора экономических программ Центра Разумкова Василия Юрчишина, как бы то ни было, но финансирование региональных проектов напрямую через госбюджет является достаточно прозрачным и поддается публичному контролю. «Тогда как в случае с банком неизбежно ручное управление распределением средств и присутствие элементов коррупции. Мне кажется, что тут что-то не в порядке с идеологией. Если использование бюджетных средств относительно прозрачно и поддается контролю международных финансовых институтов, то банк в этом контексте значительно менее прозрачен. Не станет ли этот банк наследником печально известного банка «Украина». Как все мы помним, через него происходило непрозрачное финансирование различных проектов и предприятий, в результате он оказался убыточным и в конце концов был ликвидирован», - сказал В.Юрчишин.

Он так же считает, что процесс становления банка будет весьма непростым. «Банковское дело - очень сложная сфера, при отсутствии опыта в ней крайне сложно разобраться. Мне трудно представить, что новосозданная банковская структура будет сразу пользоваться доверием», - подчеркнул В.Юрчишин.

По его словам, нельзя считать позитивом и тот факт, что регионы становятся менее самостоятельными, так как любой более-менее интересный инвестпроект теперь необходимо будет согласовывать в Киеве и понятно, что частный инвестор не заинтересован в том, чтобы кроме региональной бюрократии иметь дело еще и с киевской.

В.Юрчишин также убежден, что вряд ли стоит ожидать от местных бюджетов даже 10-процентного участия в инвестпроектах. «Хорошо, если в текущем году у местных бюджетов хватит денег на социальные программы. Вопрос так же и в том, почему в региональные инвестпроекты должен пойти частный бизнес, доля которого ожидается в размере 60%. Почему он раньше не шел, а теперь пойдет?» - сказал эксперт.

Говоря о планах Кабмина инвестировать в развитие украинской экономики в текущем году 100 млрд. грн., В.Юрчишин выразил сомнение относительно возможности привлечения таких средств. «Эти планы представляются мне некой гигантоманией. Звучит привлекательный тезис, но отсутствие реальных ресурсов ставит его воплощение под сомнение. Для инвестирования в региональные проекты значительно интереснее предложения ЕБРР, который, хотя и предоставляет небольшие кредиты, но действует на прозрачной и конкурентной основе через европейские банки. Именно в этом направлении я бы видел развитие инвестпроектов в регионах Украины, а не в выведении денег из бюджета. Будучи знакомым с нашей практикой, можно ожидать, что новосозданная структура по управлению бюджетными средствами потребует дополнительных затрат тех же бюджетных денег», - подытожил эксперт.

В заключение приведем мнение главы Наблюдательного совета компании «МТ-Инвест» Мирослава Табахарнюка. Он убежден, что государственное финансирование необходимо не только как источник денег, оно должно выполнять и мотивирующую функцию. «Мне нравится российский опыт, который основан на партнерстве частного и государственного финансирования, где на 1 рубль госинвестиций привлекается 2 рубля частных средств. Такой принцип построения инвестирования был бы оправдан. К сожалению, то, что происходит сегодня у нас, слишком часто оказывается "пылесосом" для выкачивания государственных средств», - сказал эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, инвестиции, которые будет предоставлять банк реконструкции и развития регионам, в большинстве своем могут оказаться капитальными вложениями. «Когда сейчас говорят о сотнях инвестиционных проектов в Украине, то стоит их только почитать на сайте Госинвестиций и хочется плакать. Это не инвестиционные проекты - это проекты капиталовложений, проекты в сфере ЖКХ, инфраструктуре. Это - проекты, которые государство просто обязано финансировать, так как они не являются самоокупаемыми, и никакой другой способ кроме государственного финансирования тут просто невозможен», - подчеркнул М.Табахарнюк.

Антон Лосев (УНИАН)