Кабмин изменил состав экспертно-аналитического совета по капитализации банков
Кабинет Министров Украины внес изменения в состав экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в капитализации банков.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение №119 от 16 февраля т.г. размещено на сайте правительства.
Согласно документу, в состав совета вводятся первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ, первый заместитель Председателя Национального банка Юрий КОЛОБОВ (по согласию) и директор департамента правового обеспечения Министерства финансов Ярослав МАТУЗКА.
Вместе с тем, выводятся из состава совета Сергей АРБУЗОВ, Владимир КОЦЮБА и Сергей ТИГИПКО.
Согласно документу, заместителем председателя совета назначен А.КЛЮЕВ.
Напомним, что возглавляет экспертно-аналитический совет по вопросам участия государства в капитализации банков премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.