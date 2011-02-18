Остаток средств на корсчетах банков сократился на 26%

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 17 февраля 2011 года сократился на 26%, или 5,393 млрд. грн., и на начало дня 18 февраля 2011 года составил 15,282 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах сократился на 2%, или 2,223 млрд. грн.