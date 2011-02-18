Украинские фондовые рынки в четверг торговались в боковом тренде - эксперты

Украинские фондовые рынки в четверг, 17 февраля, торговались в боковом тренде.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, в центре внимания в четверг инвесторов оказалась «Укрнафта», акции которой продемонстрировали впечатляющий рост на 2,25%. Незначительно подорожали генкомпании. Бумаги «Центрэнерго» прибавили в цене 1,56%, а котировки «Захидэнерго» повысились на 0,25%.

По словам аналитиков, скромные темпы роста в четверг, после ошеломляющих результатов в последние несколько дней, показала компания «Мотор Сич» (+0,5%). На позитивной территории закрылся и «Райффайзен банк Аваль» (+0,42%), в то время как курс акций «Укрсоцбанка» (-0,78%) двигался в противоположном направлении.

Аналитики отмечают, что в четверг незначительно просели котировки «Укртелекома» (-0,27%), а наиболее сильное негативное влияние на индекс оказали компании горно-металлургического сектора. Авдеевский КХЗ потерял 1,99%, «Азовсталь» - 1,45%, Алчевский меткомбинат - 1,11%, Ясиновский КХЗ - 1,03%, Eнакиевский метзавод - 0,24%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 17 февраля, повысился на 0,46% – до 1 137,61 пункта. Общий объем торгов составил 217 млн. 298 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,07% – до 2888,00 пункта. Общий объем торгов составил 277 млн. 956 тыс. грн., из них на срочном рынке – 82 млн. 583 тыс. грн.