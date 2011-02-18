Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9525/7,9570 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9565/7,9625, к 12:00 цены понизились до 7,9560/7,9590. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9525/7,9570 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2717/0,2720, к 12:00 цены повысились до 0,2723/0,2724. К закрытию цены упали - 0,2719/0,2720.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,2225 (-0,0425).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3550/1,3625.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8050/10,8145, к 12:00 цены составили 10,8050/10,8155. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх - 10,8190/10,8310.