Объем прямых инвестиций из Украины в 2010 году составил 679,5 млн. долл.

В 2010 году из Украины в экономику других стран мира было направлено 679,5 млн. долл. прямых инвестиций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета статистики.

Согласно сообщению, общий объем прямых инвестиций из Украины в экономику стран мира, с учетом курсовой разницы и потерь капитала, на 1 января 2011 года составил 6,871 млрд. долл. (нарастающим итогом с момента инвестирования), в том числе в страны Европейского Союза – 6,524 млрд. долл. (94,9% от общего объема), в страны СНГ – 246,4 млн. долл. (3,6%), в другие страны мира – 100,8 млн. долл. (1,5%).

Прямые инвестиции из Украины направлены в 46 стран мира, в основном на Кипр (92,3%).

Сумма кредитов и ссуд, предоставленных украинскими резидентами предприятиям прямого инвестирования, на 1 января 2011 года составила 130,9 млн. долл.

Общий объем прямых инвестиций в экономику стран мира, учитывая привлеченный капитал, составил 7 млрд. долл. США.