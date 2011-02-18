Больших колебаний курса гривни не будет?
«Представители Международного валютного фонда не видят сегодня никаких предпосылок для возникновения больших колебаний курса национальной валюты Украины».
Об этом заявил председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ сегодня во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время встречи обсуждались вопросы функционирования банковской системы государства, ее развитие, а также результаты встреч представителей НБУ и МВФ.
По словам С.АРБУЗОВА, представители МВФ положительно оценивают состояние выполнения украинской стороной условий меморандума между Украиной и Международным валютным фондом.
«Были обсуждены и вопросы монетарной политики НБУ. МВФ признал, что Национальный банк имеет все необходимые инструменты для отработки вопросов, которые являются важнейшими», - сказал Председатель НБУ.
Говоря об оценке представителями МВФ готовности Национального банка Украины и в дальнейшем выполнять условия меморандума, а также нынешнего состояния банковской системы и стабильности украинской валюты, С.АРБУЗОВ отметил: «МВФ доволен выполнением Украиной всех условий меморандума, монетарной политикой и курсообразованием НБУ. Представители Международного валютного фонда не видят сегодня никаких предпосылок для возникновения больших колебаний курса национальной валюты Украины».
Как сообщал УНИАН, 1-11 февраля с.г. в Украине с визитом находилась миссия Международного валютного фонда для проведения переговоров о двух пересмотрах выполнения программы в рамках договора stand-by.