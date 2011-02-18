"Банк Грузии" продал 80% своего дочернего подразделения в Украине

"Банк Грузии", ведущий коммерческий банк в Грузии, закрыл сделку по продаже 80% «БГ Банка», своего дочернего подразделения в Украине, группе частных лиц.

Об этом УНИАН сообщили в инвестиционной компании BG Capital, выступившей организатором сделки.

Общая стоимость сделки с учетом стоимости услуг BG Capital составила 9,6 млн. долл. США, из которых 5 млн. долл. уплачены на момент закрытия сделки, а 4,6 млн. долл. будут уплачены в 2011 г. Цена транзакции предполагает оценку банка на уровне 0,82 капитала, который по состоянию на 31 января 2011 г. составлял 14,6 млн. долл. (в соответствии с неаудированной отчетностью по МСФО). После транзакции "Банк Грузии" сохранит 19,4% акций украинского банка. У «БГ Банка» нет долгов перед "Банком Грузии".

Интересы «Банка Грузии» в Украине представляет компания BG Capital.

Справка УНИАН. BG Capital – ведущая инвестиционная компания в Украине, Грузии и Беларуси с центральным офисом в г. Киеве. Компания предоставляет полный спектр услуг брокерского обслуживания, инвестиционно-банковского сопровождения, управления активами. Собственником компании является АО «Банк Грузии».

«БГ Банк» зарегистрирован 26 января 1994 года и на сегодняшний день входит в четвертую группу (небольшие банки) по классификации Нацбанка Украины.

"Bank of Georgia" (Грузия) владеет 99,395% акций ОАО «БГ Банк».