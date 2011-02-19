Президент назначил Лекаря и Клименко заместителями председателя ГНС
12:01, 19 февраля 2011Финансы
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Сергея ЛЕКАРЯ и Александра КЛИМЕНКО заместителями председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНС).
Соответствующие указы Президента № 221 и №223 размещены на сайте главы государства.
Вместе с тем указом №222 Президент уволил С.ЛЕКАРЯ с должности заместителями председателя Государственной налоговой администрации Украины.
А.КЛИМЕНКО до этого назначения возглавлял ГНА в Донецкой области.
Напомним, что в результате административной реформы Государственная налоговая администрация Украины реформирована в Государственную налоговую службу Украины.
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