Президент назначил Лекаря и Клименко заместителями председателя ГНС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Сергея ЛЕКАРЯ и Александра КЛИМЕНКО заместителями председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНС).

Соответствующие указы Президента № 221 и №223 размещены на сайте главы государства.

Вместе с тем указом №222 Президент уволил С.ЛЕКАРЯ с должности заместителями председателя Государственной налоговой администрации Украины.

А.КЛИМЕНКО до этого назначения возглавлял ГНА в Донецкой области.

Напомним, что в результате административной реформы Государственная налоговая администрация Украины реформирована в Государственную налоговую службу Украины.