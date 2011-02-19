Таможенный союз не входит в планы Украины - Грищенко

14:24, 19 февраля 2011
Финансы
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Министр иностранных дел Украины Константин ГрищенкоУкраина не может быть членом Таможенного союза и одновременно образовывать зону свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в эфире Шустер-Live министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что «Украина однозначно определила для себя приоритет – вхождение в Евросоюз в качестве полноправного члена и для этого нужно заключить соглашение об ассоциации на первом этапе и дальше двигаться дальше». «Сегодня мы являемся членами ВТО, а страны, которые входят в Таможенный союз, не являются членами этой международной структуры и не придерживаются правил игры, которые установлены там», - добавил он.

К.ГРИЩЕНКО отметил: «Конечно, очень сложно себе представить каким образом мы можем быть одновременно и членами и Таможенного союза и образовывать зону свободной торговли с ЕС». При этом добавив: «Но при этом как каждое из государств-участников этого образования - Таможенного союза, - так же и Украина, заинтересованы в том, чтобы найти максимально широкое поле понимания».

Справка УНИАН. С 1 января 2010 в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

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