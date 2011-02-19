Тигипко опровергает заявления о возможности отмены автоматического возмещения НДС

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО опровергает возможность отмены автоматического возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы Шустер-Live, комментируя сообщение народного депутата Украины Ксении ЛЯПИНОЙ о том, что данное решение уже рассматривается в профильном парламентском комитете.

«Более того, на комитете (комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики – УНИАН) уже обговаривается возможность отменить автоматическое возмещение НДС», - заявила К.ЛЯПИНА.

Вместе с этим, С.ТИГИПКО опроверг такое заявления, отметив, что автоматическое возмещение НДС будет осуществляться, начиная с 1 марта 2011 года.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Виталий ЗАХАРЧЕНКО в ходе доклада Президент Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ сообщил о том, что ГНС готова к переходу в марте т.г. на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость.

Справка УНИАН. В конце января т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил о начале возмещения НДС в автоматическом режиме с 1 марта.

Напомним, Налоговый кодекс предусматривает применение штрафных санкций против налоговых служб за несвоевременное возмещение налога на добавленную стоимость.

При введении автоматического возмещения НДС возврат средств происходит на 23-й день после подачи декларации. В противном случае предусмотрены штрафные санкции в отношении налоговых служб.