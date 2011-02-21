ЕС предоставит Армении 100 млн. евро помощи

Брюссель. Европейский Союз и Армения подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому ЕС предоставит 100 млн. евро финансовой помощи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Предполагается, что из общей суммы 65 млн. евро помощи будет предоставлено в виде кредита, 35 млн. – в виде гранта.

Программа помощи содержит ряд условий, которые Армения должна выполнить для получения денег. В частности, речь идет о необходимости принятия ряда мер в области управления госдолгом, реформировании пенсионной системы, внутреннего финансового контроля за расходованием бюджетных средств.

Первая часть помощи в 40 млн. евро может быть предоставлена сразу после ратификации Меморандума и соглашений о займе и гранте парламентом Армении.

Вторая часть помощи может быть передана Еревану уже осенью этого года.

Глобальный кризис серьезно отразился на экономике Армении, ВВП которой сократился на 14,2% в 2009 году. В 2010 году экономика начала понемногу оживать, рост ВВП составил 4%

Совет ЕС одобрил выделение макрофинансовой помощи Армении в ноябре 2009 года.