Цена серебра достигла максимума за последние тридцать лет

Золото по итогам торгов на Нью-Йоркской бирже подорожало в пятницу, 18 февраля, на 3,50 долл. за тройскую унцию или на 0,3%. Контракты на текущие поставки этого драгоценного металла заключались в конце рабочего дня по 1388,2 долл. за унцию. Апрельские соглашения заключались по цене 1388,6 долл. за унцию.

Цены на серебро по итогам пятничных торгов достигли 31-летнего рекорда. Наиболее активно инвесторы заключали контракты, предлагающие поставки в марте. В конце рабочего дня цена на серебро по таким соглашениям составила 32,296 долл за тройскую унцию, что на 72,6 цента больше /2,3%/ показателя четверга. Такая цена стала максимальной с 1980 г.

По словам экспертов, ситуация на рынке драгоценных металлов объясняется целым рядом факторов, в том числе признаками восстановления экономики, опасениями инфляции, а также наращиванием производств, где используются эти металлы.

Подорожание золота и серебра происходит и из-за ослабления доллара, что подстегивает брокеров вкладываться в более верные инвестиции. Падение курса американской валюты объясняется, прежде всего, новостями о планах Банка Англии и ЕЦБ увеличить процентную ставку в целях сдерживания инфляции. В результате курс евро поднялся с 1,3604 до 1,3685 долл, британского фунта - с 1,6174 до 1,6246 долл. По отношению к японской иене доллар упал с 83,33 до 83,10 иены.

Индекс доллара, который показывает его соотношение к основным мировым валютам, снизился в пятницу на 0,46%, передает ПРАЙМ-ТАСС.