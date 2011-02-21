Министры G20 приняли индикаторы экономических дисбалансов

Министры финансов и главы центральных банков стран "Большой двадцатки" (G20) приняли индикаторы экономических дисбалансов, но при этом перенесли обсуждение реформы мировой валютной системы и не предложили контролировать скачки цен на сырьевые товары.

Как передает РИА «Новости», 18-19 февраля в Париже состоялось первое заседание "двадцатки" под председательством министра экономики Франции Кристин ЛАГАРД. Франция возглавляет G20 с ноября, и еще полгода назад президент страны Николя САРКОЗИ изложил основные цели. В его планах - реформировать международную валютно-денежную систему, контролировать перетоки капиталов и бороться с изменчивостью цен на сырьевые ресурсы.

За несколько дней до министерского заседания стало известно, что Франция и Германия настаивают также на введении индикаторов экономического развития, которые позволили бы оценивать дисбалансы стран-членов G20 и бороться с ними.

Предложенная европейцами система индикаторов вызвала протесты стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), особенно Китая, но именно она стала основным достижением участников.

Париж собирался включить в систему индикаторов дефицит бюджета, государственный долг и объемы частных накоплений, баланс текущих расчетов и торговый баланс, валютные резервы и реальный курс национальной валюты. Однако глава Минфина Бразилии от имени БРИКС заявил, что страны отказываются учитывать баланс текущих расчетов и хотят заменить его балансом товаров и услуг. Главным камнем преткновения, по данным западных СМИ, стала позиция Пекина, который не заинтересован в оценке дисбалансов в его экономике, однако сторонам все же удалось договориться.

Была принята система показателей, в которую вошли государственная задолженность и дефицит бюджета, частные накопления и частные задолженности, торговый баланс и сальдо текущих инвестиций. Также будут учитываться обменный курс валют, налоговая и валютная политика.

Главная цель французского председательства - реформа валютно-денежной системы - стала одним из основных сюжетов переговоров, но стороны сочли этот вопрос еще недостаточно проработанным. Никаких конкретных мер по реформированию системы прописано не было.

К своей следующей встрече - в апреле этого года - министры ждут результатов доклада Международного валютного фонда, который должен предложить определенный набор рекомендаций для улучшения валютной системы.