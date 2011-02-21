Объем продажи валюты на межбанке 18 февраля составил 402,2 млн. долларов

Объем продажи валюты на межбанковском рынке в пятницу, 18 февраля, составил 402,2 млн. долл. (в эквиваленте), что на 63,6 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 289,5 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9565/7,9625, к 12:00 цены понизились до 7,9560/7,9590. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9525/7,9570 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2717/0,2720, к 12:00 цены повысились до 0,2723/0,2724. К закрытию цены упали - 0,2719/0,2720.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,2225 (-0,0425).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3550/1,3625.

Рынок евро-гривня 18 февраля открылся следующими индикативными котировками - 10,8050/10,8145, к 12:00 цены составили 10,8050/10,8155. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх - 10,8190/10,8310.