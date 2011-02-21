Эксперт: на текущей неделе пара евро/доллар будет в рамках 1.3400-1.3800

На текущей неделе (21-25 февраля 2011 года) стоит ожидать движения пары евро/доллар в рамках 1.3400-1.3800, пары фунт/доллар – 1.6050-1.6450. Доллар/иена будет двигаться в пределах 82.50-84.50. Доллар/франк рискует опуститься до 0,9250, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, текущая неделя не обещает большого количества экономических данных, однако уровень важности намеченных к выпуску новостей будет весьма высоким. Так, в Германии, Великобритании и США будут опубликованы цифры по ВВП. Кроме этого, Соединенные Штаты порадуют участников рынка такими показателями, как индикатор потребительской уверенности, индекс производственной активности от ФРС-Ричмонда, изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, индикатор уверенности от университета Мичигана, а данными по жилищному сектору. Ожидается, что большая часть американских данных продемонстрирует позитивную динамику. В Канаде запланирована публикация данных по изменению объёма оборота розничной торговли.

Что касается европейского континента, то здесь стоит ожидать релиза индексов PMI сразу по ряду стран, индикатора условий деловой среды от IFO по Германии, индикатора потребительской уверенности и изменение объёма агрегата М3 денежной массы еврозоны. Великобритания опубликует протокол последнего заседания Банка Англии.

Как подчеркивают аналитики FOREX CLUB в Украине, помимо экономических новостей, участникам рынка не стоит забывать и о политических баталиях. Ситуация, сложившаяся в данный момент на Ближнем Востоке, также может внести свои коррективы в расстановку сил на валютном рынке.