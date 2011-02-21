Новый глава Счетной палаты будет избран в марте

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что новый глава Счетной палаты Украины будет избран в марте.

Об этом он заявил в интервью изданию «Бизнес» (№8 от 21 февраля 2011 года).

По словам В.ЛИТВИНА, назрела необходимость кардинального обновления и расширения функций Счетной палаты.

«Кроме того, закончился срок полномочий председателя СП, длительное время нет заместителя главы, не заняты другие ключевые должности», - сказал он.

По словам спикера парламента, существуют разные взгляды на кандидатуры, и, поскольку голосование за руководителя Счетной палаты осуществляется бюллетенями, необходимо найти разумный компромисс. «Пока совершенно очевидно: ни за одну из обсуждаемых в кулуарах кандидатур не будут отданы 226 бюллетеней. Думаю, следующие неделя-другая у нас уйдут как раз на консультации по данному вопросу. И в начале марта мы должны закрыть тему, поскольку тянуть дальше просто неприлично», - отметил он.

Отвечая на вопрос, насколько реально отдать должность главы Счетной палаты оппозиции, В.ЛИТВИН отметил, что новый руководитель Счетной палаты должен быть человеком, который знает тему, знает страну, экономику и который достаточно авторитетен. «Ведь нельзя заставить себя уважать только потому, что будешь стучать кулаком по столу и указывать на недостатки. Надо, чтобы убедительность документов подкреплялась убедительностью личности. В идеале, эта должность должна быть инструментом оппозиции. Но наши идеалы сталкиваются с суровой реальностью», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что руководитель Счетной палаты утверждается на семь лет, тогда как власть меняется чаще. «И иногда трудно понять, где власть, а где оппозиция. Следовательно, это должна быть просто знаковая личность. Оппозиция же должна демонстрировать свою компетентность и в большей степени апеллировать не к власти, а к обществу, чтобы оно видело, где правда, и требовало от власти необходимых для страны решений», - отметил он.

Как сообщал УНИАН. 11 декабря 2010 года истек семилетний срок пребывания в должности председателя Счетной палаты Валентина СИМОНЕНКО, который во второй раз был назначен на эту должность постановлением Верховной Рады Украины от 11 декабря 2003 года.

В соответствии с требованиями пункта 16 статьи 85 Конституции Украины, назначение на должности и увольнение с должностей председателя и других членов Счетной палаты относится к полномочиям Верховной Рады, а статьей 10 Закона «О Счетной палате» определенно, что председатель Счетной палаты назначается на должность Верховной Радой по представлению председателя ВР сроком на 7 лет.