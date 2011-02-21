Операции по корсчетам с банком «Надра» должны осуществляться только за подписью Жуковской - НБУ

Генеральный департамент банковского надзора Национального банка Украины (НБУ) в своем письме к коммерческим банкам подчеркивает, что все операции по корреспондентским счетам с банком «Надра» должны быть заверены подписью временного администратора банка Валентины ЖУКОВСКОЙ.

«… Банки-корреспонденты, которые имеют корреспондентские отношения с банком (Надра - УНИАН), должны осуществлять операции по корреспондентским счетам исключительно за подписью временного администратора Жуковской Валентины Борисовной», - говорится в письме НБУ 47-112/844 от 18 февраля 2011 года, текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины продлил работу временной администрации в банке «Надра» за 5 дней до вступления в силу закона, который предоставляет ему такое право.

Согласно официальному сообщению, постановление НБУ о продлении временной администрации в банке принято 11 февраля 2011 года, тогда как соответствующие нормы Закона «О банках и банковской деятельности» вступили в силу 16 февраля 2011 года.

11 февраля 2011 года закончился двухгодичный срок работы временной администрации в банке «Надра». На тот момент Закон «О банках и банковской деятельности» определял, что НБУ имеет право вводить временную администрацию на срок до одного года и продлевать ее для системообразующих банков на срок до одного года, то есть максимально возможный срок работы временной администрации в банке может составлять не более 24 месяцев.

Как сообщают сегодня СМИ, в прошлую пятницу акционер банка «Надра» кипрская компания Manmade Enterprises Ltd, которая владеет 30,7406% банка, оспорила в Окружном административном суде Киева законность постановления НБУ о продлении работы временной администрации, требуя возврата 60 млн. долл. кредита.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2011 года составляли 22,908 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,547 млрд. грн., обязательства – 22,428 млрд. грн., собственный капитал – 479,434 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» в 2010 году получил прибыль 4,74 млн. грн. против убытка 1,36 млрд. грн. в 2009 году.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).