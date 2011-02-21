«ПриватБанк» рассчитывает завершить 2011 год с прибылью более 1,5 млрд. грн.

КБ «ПриватБанк» ожидает, что по итогам 2011 года его прибыль превысит 1,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель правления КБ «ПриватБанк» Александр ДУБИЛЕТ.

«Мы ожидаем прибыль не хуже, чем в 2010 году. Наверное, это будет свыше 1,5 млрд. грн.», - сказал А.ДУБИЛЕТ.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2011 года составляли 113,437 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 101,855 млрд. грн., обязательства - 101,557 млрд. грн., уставный капитал - 8,860 млрд. грн., собственный капитал - 11,880 млрд. грн.

«ПриватБанк» в 2010 году увеличил чистую прибыль на 30% - до 1,37 млрд. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ - 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.