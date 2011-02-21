Украинская банковская система в январе сократила убыток почти в 100 раз

Украинская банковская система в январе 2011 года, по сравнению с январем 2010 года, сократила убыток почти в 100 раз – до 5,189 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков по сравнению с соответствующим периодом 2010 года увеличились на 1,7% и составили 11,2 млрд. грн. Расходы банков сократились на 2,7% и составили 11,2 млрд. грн.», – говорится в сообщении.

По данным НБУ, доходная часть на 80,7% обеспечивается за счет процентных доходов, на 10,1% – за счет комиссионных доходов.

Крупнейшими расходными статьями банков являются процентные расходы – 44,9%, другие операционные расходы – 21,2%, общие административные расходы – 20,1%.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 февраля 2011 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 18 банков.

Справка УНИАН. украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.