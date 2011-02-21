Спрос на более надежные активы вырос на фоне событий на Ближнем Востоке - эксперт

Спрос на более надежные активы вырос на фоне продолжающихся беспорядков в странах Ближнего Востока.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Он сообщил, что по итогам прошлой недели золото прибавило в цене по 25 долларов на унции, достигнув максимальной отметки за последние пять недель. Дополнительную поддержку золоту в четверг оказали данные об ускорении инфляции в США.

По словам эксперта, в ходе продолжавшегося роста цены на золото превысили ключевые технические уровни, совершив технический прорыв вверх отметки 1382,50 доллара за унцию. Как актив-убежище золото пользовалось небольшим спросом на фоне более слабых, чем ожидалось, экономических данных США. Цены на золото на украинском рынке варьировались в пределах 352-357 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.

Как отметил В.СКИДАН, цены на серебро на прошлой неделе выросли до 31-летних максимумов. Активизация хеджирования со стороны производителей привела к уменьшению физического предложения металла и способствовала росту цен.