Межбанк: торги по доллару на ТОМ’е закрылись котировками 7,9485/7,9540 грн./долл.

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 7,9530/7,9590, к 12:00 цены понизились до 7,9525/7,9575. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9485/7,9540 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2724/0,2727, к 12:00 цены повысились - 0,2726/0,2728. К закрытию цены установились на уровне 0,2726/0,2727.

В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1600 (-0,0174).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3665/1,3725.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8755/10,8860, к 12:00 цены ушли вниз - 10,8680/10,8810. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,8680/10,8815.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в США празднуют День президентов, в связи с этим торги по американской валюте проходили традиционно со сниженной активностью, а сделки были возможны только валютированием ТОМ.