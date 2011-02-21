Украина задолжала своим гражданам 130 млрд.грн.

На сегодняшний день задолженность Украины перед гражданами по судебным решениям составляет 130 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола в Киеве заявила Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Валерия ЛУТКОВСКАЯ.

«На сегодняшний день, согласно данным Министерства социальной политики, порядок этой задолженности составляет 130 млрд. грн. перед гражданами Украины», - сказала она.

При этом В.ЛУТКОВСКАЯ заметила, что правительство предусматривает, что в ближайшее время будет отменен закон о моратории на принудительную реализацию имущества государственных предприятий, в том числе топливно-энергетического комплекса, что позволит в определенной мере сократить эту задолженность.

В то же время В.ЛУТКОВСКАЯ выразила надежду, что в ближайшее время правительство наработает методологию ликвидации задолженности по решению судов в интересах граждан. «Мы предусматриваем, что на протяжении полгода все лица, которые имеют на руках невыполненные решения национальных судов, возвращенные без исполнения или непринятые Государственной исполнительной службой, они должны быть снова предоставлены Государственной исполнительной службе, и она обобщит эту информацию, и Кабинет министров спланирует порядок погашения этой задолженности», - отметила она.