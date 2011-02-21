Visa Int. и "ПриватБанк" презентовали услугу моментальных денежных переводов

Visa Int. и КБ «ПриватБанк» презентовали новую услугу моментальных денежных переводов между картами Visa.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции, посвященной презентации услуги, состоялся первый в мире перевод средств, который был осуществлен между картами Visa, выпущенными "ПриватБанком" и его дочерним российским банком "МоскомПриватБанк".

«Это достаточно большой технологический прорыв, так как деньги зачисляются в течение нескольких минут», - отметил председатель правления "ПриватБанка" Александр ДУБИЛЕТ.

Он сообщил, что новая услуга позволяет держателям карт Visa-ПриватБанк за несколько минут отправлять и получать денежные переводы на карты Visa как внутри страны, так и за рубеж. Круглосуточный доступ клиентов к услуге обеспечивается в более чем 10 тыс. банкоматах и платежных терминалах "ПриватБанка" в Украине, России, Грузии, Латвии и других странах, сети Интернет, а также с помощью мобильного и социального банкинга.

В свою очередь глава представительства Visa в Украине Светлана ГЕОРБЕЛИДЗЕ отметила, что запуск услуги моментальных денежных переводов Visa отвечает потребностям рынка в осуществлении денежных переводов, мгновенной оплаты различных счетов и других платежей между физическими лицами, совершаемых между Россией и Украиной.

По информации А.ДУБИЛЕТА, стоимость услуги составляет 2 долл. США + 1% от суммы перевода. Лимит на разовый перевод средств составляет 2,5 тыс. долл. США, при этом в месяц не более 10 тыс. долл.

«Это конкурентная цена. Она немного ниже цен конкурентов, предоставляющих услуги денежных переводов», - отметил ДУБИЛЕТ.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2011 года составляли 113,437 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 101,855 млрд. грн., обязательства - 101,557 млрд. грн., уставный капитал - 8,860 млрд. грн., собственный капитал - 11,880 млрд. грн.

«ПриватБанк» в 2010 году увеличил чистую прибыль на 30% - до 1,37 млрд. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ - 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.

Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet.