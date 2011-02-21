Нацбанк: в феврале на межбанке спрос на валюту превышает ее предложение

В феврале на межбанковском валютном рынке наблюдается превышение спроса на валюту над ее предложением.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«С начала февраля сохраняются чистые поступления иностранной валюты от нерезидентов, в частности по экспортно-импортным операциям и внешним заимствованиям. В то же время на межбанковском рынке Украины спрос на иностранную валюту превышает ее предложение», - говорится в сообщении.

При этом указывается, что в данных условиях Нацбанк продолжает осуществлять интервенции как по продаже, так и по покупке иностранной валюты.

По информации НБУ, с начала месяца колебания гривни относительно доллара США на межбанковском валютном рынке оставались незначительными. В наличном сегменте гривня укрепилась - по операциям продажи долларов США на 0,17%, до 7,9662 грн./долл. США. Официальный курс гривни к доллару США с начала февраля почти не изменился. Относительно же евро гривняф по официальному курсу укрепилась на 1,07%, до 10,7689 грн./ евро, а относительно российского рубля - обесценилась на 1,47%, до 2,7156 грн./10 рублей.