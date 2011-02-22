Доллар укрепляется, евро - теряет позиции

Курс доллара по итогам валютных торгов понедельника, 21 февраля, повысился по отношению к евро на фоне усугубляющейся политической ситуации на Ближнем Востоке.

Курс евро по итогам торгов снизился до 1,3675 доллара за евро против 1,3686 доллара за евро днем ранее.

Американская валюта немного повысилась в цене по отношению к иене - до 83,11 иены за доллар против 83,10 иены за доллар в пятницу.

В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США укрепился до 77,74 пункта против 77,63 пункта днем ранее.

В течение торгов понедельника евро получил временную поддержку от сильных статданных по еврозоне и Германии. Так, композитный индекс деловой активности для 17 стран еврозоны вырос в феврале 2011 года до максимальной с июля 2006 года отметки в 58,4 пункта с 57 пунктов в январе, а индекс делового климата в Германии увеличился до максимального значения показателя с момента объединения ГДР и ФРГ в 1990 году в 111,2 пункта со значения в 110,3 пункта месяцем ранее, передает РИА "Новости".

Массовые народные протесты в последние недели охватили ряд арабских государств и привели к падению правящих режимов в Египте и Тунисе. В настоящее время беспорядки также продолжаются в Ливии, Йемене и Бахрейне. Антиправительственные выступления прошли также в Алжире, Ираке, Иордании.