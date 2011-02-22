Эксперт: сегодня курс доллара снизится против основных конкурентов

Аналитики FOREX CLUB в Украине прогнозируют, что на торгах во вторник, 22 февраля, курс американского доллара снизится против основных конкурентов. Евро может вырасти до 1,3750, фунт - до 1,6300.

Как отмечают аналитики, участникам рынка сегодня стоит, в первую очередь, отследить новости из Северной Америки. Так, в Канаде будут опубликованы данные об объёмах оборота розничной торговли, а в США - индикатор потребительской уверенности и индекс производственной активности от ФРС-Ричмонда.

После наблюдавшегося в понедельник затишья, во вторник стоит ожидать более энергичных движений со стороны основных валютных пар, считают аналитики FOREX CLUB в Украине.