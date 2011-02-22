В КС поступило представление депутатов о конституционности закона о госбюджете-2011

В Конституционный Суд Украины поступило представление 54 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" от 23 декабря 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2010 года Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете Украины на 2011 год.

Принятым документом предусмотрено определить доходы госбюджета на 2011 год в сумме 281.464.879,4 тыс. грн., в том числе доходы общего фонда государственного бюджета Украины - в сумме 238.581.192,9 тыс. грн. и доходы специального фонда государственного бюджета Украины - в сумме 42.883.686,5 тыс. грн., в соответствии с дополнением №1 к этому Закону.

Предусмотрено утвердить расходы государственного бюджета Украины на 2011 год в сумме 321.948.850,3 тыс. грн., в том числе расходы общего фонда государственного бюджета Украины - в сумме 279.127.019,8 тыс. грн. и расходы специального фонда государственного бюджета Украины - в сумме 42.821.830,5 тыс. грн.