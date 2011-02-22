Доллар на межбанке продолжил падение

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 7,9515/7,9550 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2713/0,2716 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7705/10,7770 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3547/1,3549 долл./евро (понедельник, 21 февраля, – 1,3678/1,3680 долл./евро).

В понедельник, 21 февраля, Национальный банк Украины на рынок не выходил.

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 21 февраля составил 154,2 млн. долл. (в эквиваленте), что на 248 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи доллара составила 62,3 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля на украинском межбанке торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 7,9530/7,9590, к 12:00 цены понизились до 7,9525/7,9575. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9485/7,9540 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2724/0,2727, к 12:00 цены повысились - 0,2726/0,2728. К закрытию цены установились на уровне 0,2726/0,2727.

В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1600 (-0,0174).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3665/1,3725.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8755/10,8860, к 12:00 цены ушли вниз - 10,8680/10,8810. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,8680/10,8815.