Европейская Бизнес Ассоциация позитивно оценивает Налоговый кодекс Украины

Европейская Бизнес Ассоциация позитивно оценивает принятый Налоговый кодекс Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ЕБА Томаш ФИАЛА сегодня в ходе встречи представителей ассоциации с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Его (Налогового кодекса – УНИАН) конечная версия очень позитивна», - отметил Т.ФИАЛА.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010 года Верховная Рада приняла в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА.

3 декабря 2010 года В.ЯНУКОВИЧ подписал кодекс.

Вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО считает целесообразным вносить изменения в Налоговый кодекс в мае – по итогам первого квартала.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация (European Business Association (EBA)) – неприбыльная организация, объединяющая более 750 иностранных и отечественных компаний, которые работают в Украине.

Европейская Бизнес Ассоциация была создана в 1999 году по инициативе Европейской комиссии.