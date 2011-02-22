Межбанк: торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 7,9515/7,9550 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2713/0,2716 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7705/10,7770 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3547/1,3549 долл./евро (понедельник, 21 февраля, – 1,3678/1,3680 долл./евро).

В понедельник, 21 февраля, Национальный банк Украины на рынок не выходил.