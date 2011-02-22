Объем продажи валюты на межбанке 21 февраля составил 154,2 млн. долл.

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 21 февраля составил 154,2 млн. долл. (в эквиваленте), что на 248 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 62,3 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля на украинском межбанке торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 7,9530/7,9590, к 12:00 цены понизились до 7,9525/7,9575. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9485/7,9540 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2724/0,2727, к 12:00 цены повысились - 0,2726/0,2728. К закрытию цены установились на уровне 0,2726/0,2727.

В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1600 (-0,0174).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3665/1,3725.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8755/10,8860, к 12:00 цены ушли вниз - 10,8680/10,8810. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,8680/10,8815.