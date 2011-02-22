Европейским компаниям возмещен НДС на 1 млрд.грн.
13:19, 22 февраля 2011Финансы
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С начала года...
По последним данным, налоговая служба с начала года возместила иностранным компаниям порядка 1 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО сегодня в ходе встречи премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с представителями Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА)
«В этом году мы возмещение отдали на 3,1 миллиарда гривень за текущий период на 18 число (февраля – УНИАН). Одна треть ровно – это то, что было возмещено европейцам», – сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.
Как сообщал УНИАН, в январе т.г. сумма возмещенного НДС составила 2,7 млрд. грн.
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