Иностранным компаниям с начала года возмещено порядка 1 млрд. грн. НДС

По последним данным, налоговая служба с начала года возместила иностранным компаниям порядка 1 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО сегодня в ходе встречи премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с представителями Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА)

«В этом году мы возмещение отдали 3,1 миллиарда гривень за текущий период на 18 число (февраля – УНИАН). Одна треть ровно – это то, что было возмещено европейцам», – сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. сумма возмещенного НДС составила 2,7 млрд. грн.